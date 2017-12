31/12 Capodanno 2018 Cuore Matto @ Feel Club - Vicenza

Il Capodanno 2018 al Feel Club di Vicenza è Cuore Matto, l'evento simbolo del divertimento in città e non solo. Feel è un club dedicato ogni notte all'eccellenza ed al puro intrattenimento. La qualità musicale di questo spazio chi fa tardi a Vicenza la conosce bene. Il bello è che Feel Club è anche un ristorante raffinato, il luogo perfetto per passare con gli amici l'ultima notte dell'anno. Cuore Matto poi è una certezza: è un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi. Sono davvero pochi i veneti che non abbiano ballato e cantato col sorriso sulle labbra fino all'alba durante un evento Cuore Matto. Ogni festa diventa un evento da ricordare, con la voglia vivere tutto daccapo, ancora una volta.

Per l'ultima notte del 2017 la proposta culinaria di Feel club sale ulteriormente di livello, con una festa con Gran Galà di S. Silvestro che inizia con un aperitivo in piedi capace di stuzzicare l'appetito di chiunque. Si sceglie tra cocktail e bollicine, poi ci si sbizzarrisce con finger food di vario tipo, un'intera isola di pesce crudo e cotto in Bellavista e tra mille altre proposte anche mini tramezzini con spuma di mortadella e olive nere. Poi ci si siede a godersi un menu di ben nove portate in cui non mancano un invitante risotto mantecato al Moet & Chandon con scampi reali e gocce di olio al basilico ed un filetto di manzo alla griglia su croccante di pane alle erbette accompagnato da patate al forno.

Per il Gran Galà di S. Silvestro 2018 al Feel Club di Vicenza il divertimento inizierà già con la cena. Infatti insieme ad essa prende vita anche uno scatenato live musicale di Francesco Capodacqua, ex concorrente di Amici diventato poi un vero professionista della musica e del canto. Al mixer per un dj set decisamente happy c'è poi Luca B, mentre più tardi in console si alternano Andre Bozzi, M. Favaretto, Gianni B e A. Castello. Alla voce invece ci sono Giulio Palm Beach e Davide Vip Staff.

Evento Facebook con tutti i dettagli (prezzi, orari, menu nel dettaglio)

https://www.facebook.com/events/1938223239836212/

Feel Club

Via Vecchia Ferriera, 22 - Vicenza

3494938449

http://www.feelclub.it

https://www.instagram.com/feel.club/

https://www.facebook.com/VICTORYCLUB