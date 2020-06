Fino a pochi anni fa gli smartphone avevano bordi molto pronunciati, ma con il passare del tempo i bordi sono quasi scomparsi. Tutto questo è sicuramente molto scenografico ed anche utile per offrire smartphone con display grandi e dimensioni "compatte", ma ha un problema.

L'assenza di bordi ha spesso costretto i produttori ad adottare soluzioni particolari per integrare la fotocamera frontale.

Prima è stato il turno del notch, seguito da quello dei fori che, però, vanno a "sporcare" il display.

Al momento l'unica soluzione per offrire smartphone con display senza interruzioni di nessun tipo è quello di integrare la fotocamera frontale all'interno di un meccanismo pop-up, ma grazie a Visionox ed alla sua nuova Visionox InV See le cose potrebbero cambiare.

Visionox InV See è la soluzione pensata dall'azienda cinese per integrare la fotocamera frontale sotto il display... senza utilizzare fori. La tecnologia di Visionox potrebbe essere la prima ad arrivare sul mercato, visto che i primi smartphone con Visionox InV See potrebbero arrivare già entro la fine del 2020.

Ecco come funziona...