I sistemi operativi più conosciuti per PC e notebook sono Windows a macOS, ma ci sono tante altre alternative che in molti casi fanno riferimento al mondo Linux.

Windows e macOS possono essere considerati sistemi operativi di "vecchio tipo", visto che da qualche anno sul mercato è arrivato un sistema operativo come Chrome OS (ancora poco diffuso, ma in continua crescita che affida il suo utilizzo alla presenza della rete).

Chrome OS non aveva finora dei vari rivali, ma adesso è stata annunciata la disponibilità di Ubuntu Web.

Ubuntu Web sarà una reale alternativa a Chrome OS, con in più il vantaggio di essere open source, in modo che il suo sviluppo possa essere "guidato" dalle esigenze della comunità.

Hi everyone,

Thanks for the great response. The original idea was to make a minimal ISO based on Ubuntu with focus on webapps and Firefox, and to provide simple tools to make it easy to create/package/install web apps (1/3)