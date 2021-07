Domenica 25 luglio per Deitz, il 23enne artista toscano che ha vinto l'edizione 2020 del MINI Meets Music Contest, è senz'altro una data da segnare sul calendario. Infatti ha fatto ascoltare la sua musica esibendosi sullo stage galleggiante di Radio 105 al MINI presents Water World Music Festival, evento che ha preso vita sul mare, a Cala dei Sardi (SS), con artisti di livello assoluto come Coez e Bob Sinclar e ovviamente Salmo, il padrone di casa.

Prima di scatenarsi sulle barche con l'energia di Salmo, le 2.000 persone presenti sulle tante barche hanno potuto godersi anche il sound sofisticato di Deitz, da sempre sospeso tra pop ed elettronica. Questa esibizione è come la ciliegina sulla torta di una carriera in decisa crescita, visto che qualche settimana fa è uscito il suo EP "Court Song, One Time", prodotto e pubblicato grazie alla vittoria al contest.



"Siamo davvero contenti per Deitz. MINI Meets Music Contest sarà uno dei punti di forza della nuova edizione di Meet Music, che prende vita il 7 e l'8 settembre 2021. Anche quest'anno il contest sarà completamente gratuito. Chi vorrà partecipare dovrà rispondere a cinque domande che porremo durante il Meet Music ", spiega Luca Guerrieri, l'organizzatore di un evento ormai consolidato. "Meet Music nasce per mettere in contatto artisti e professionisti di generazioni diverse, mentre il Contest ha l'obiettivo di far vivere al vincitore, anzi ai vincitori, visto che nel 2021 saranno più di uno, vere esperienze da professionisti. Grazie al supporto di MINI Italia, tutto questo è già realtà".



Per il 2021 MINI Meets Music Contest infatti cerca due talenti, un producer e una songwriter, che abbiano tra i 18 e i 25 anni. I vincitori realizzeranno una produzione discografica che verrà pubblicata da una delle label coinvolte nel progetto.



Chi si candida come producer non deve necessariamente essere anche dj, le ragazze possono proporre musica strumentale oppure canzoni. Ciò che davvero conta, per i producer, è la capacità di trasformare una semplice idea in una produzione musicale vera e propria. Le ragazze che si candidano come songwriter, invece, saranno selezionate per la qualità delle loro composizioni. Per il resto, massima libertà: la manifestazione è come sempre aperta ad ogni genere musicale, né ci sono limitazioni per quanto riguarda la lingua.



Il regolamento di MINI Meets Music Contest 2021 è disponibile a questo link: https://www.meetmusic.it/contest/