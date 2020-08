Riceviamo e pubblichiamo.

Altro che miracoli! Azzolina sta portando la Scuola nel baratro. Di seguito elenchiamo i suoi “miracoli”:

- l’apertura della Scuola è a rischio;

- ancora oggi non ci sono linee guida precise;

- le poche linee guida prevedono cose assurde, come le mascherine per gli alunni da tenere dalle 5 alle 8 ore (specie alla scuola primaria costoro non riusciranno ad indossarle per tutto questo tempo);

- lo sdoppiamento delle classi è pura utopia, anzi in base ai dati forniti dai vari USR si prevede un incremento delle classi pollaio;

- nessun aumento di organico di diritto, ma ordinarie assunzioni in ruolo per coprire i pensionamenti;

- numero record di supplenti sul sostegno, quindi nessuna continuità didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali (stessa cosa sul posto comune);

- nessuna maxi stabilizzazione dei docenti precari, anzi si licenziano docenti di ruolo come i Diplomati Magistrali che da anni sono al servizio del sistema di istruzione italiano;

- la Ministra e il Governo tutto, in questo particolare frangente, anziché fare squadra con i docenti, con i sindacati e le varie associazioni continuano ad atteggiarsi a “bulli”;

- si è tanto pubblicizzato l’aumento di personale temporaneo (docente e ATA) per far fronte all’emergenza Covid, peccato che si è prevista a tal riguardo una “pratica schiavista” con docenti licenziati in caso di chiusura delle scuole - assai grave che lo Stato attui simile politiche lesive dei basilari diritti dei lavoratori.

Ministra, scenda dal piedistallo! Prenda consapevolezza della realtà e faccia una cosa utile per la Scuola: si dimetta!

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti