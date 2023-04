Il sito numero uno nella vendita di popper legali in Italia



Poppr.it, il sito specializzato nella vendita di popper legali in Italia, si presenta come la soluzione

ideale per coloro che desiderano acquistare prodotti sicuri e di qualità. Il team di Poppr.it garantisce

infatti la legalità dei prodotti in vendita e un'attenta selezione delle migliori marche sul mercato.

Poppr.it commercializza popper legale in Italia (nitrito di pentile e di isopropile) seguendo la legislazione nazionale.

Garanzia su ordini e spedizioni al 100% anonimi: il pacco non ha alcuna indicazione relativa al

contenuto e anche sull’estratto conto della carta non comparirà alcun riferimento al sito web o al

prodotto.

MISSION

La nostra missione è quella di garantire qualità e legalità di un prodotto come il popper che, ad oggi,

viene acquistato principalmente in strada e senza tutele relative alla provenienza.

Esistono formulazioni di popper legali in Italia (come il nitrito di pentile e il nitrito di isopropile) e il

nostro impegno è quello di fornire esclusivamente prodotti di questa tipologia.

Pensate al divertimento: al resto ci pensa Poppr.it!

VISION

Vogliamo rendere accessibile il popper legale in Italia in maniera sicura, garantendone la

provenienza, la qualità, il confezionamento e la privacy degli utilizzatori.

Poppr.it: Feel The Pop

Web Site: https://poppr.it/