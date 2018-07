Mr.Charlie & Charlino Prive - Lignano Sabbiadoro (UD) - 21/7 90210 & In The Loop 28/7 Ludovica Pagani & Balearic Dance

Sabato 21 luglio al Mr.Charlie di Lignano Sabbiadoro (UD) Radio Piterpan, partner di Mr.Charlie per l'estate 2018, fa ballare gli ospiti del club con l'evento 90210. E' una serata ispirata alla mitica serie tv Beverly Hills 90210, ovvero un party dedicato alla musica Dance degli anni 90 e 2000, due decenni di canzoni che ancora oggi fanno ballare con allegria, anzi indimenticabili. Vengono infatti cantate dai giovani del tempo e dai giovani d'oggi. In console ci sono Marco Braxo e Lady Hellen.

Charlino Privé la stessa sera, sabato 21 luglio, risponde con In the Loop. Questa festa è nata dall'idea di un gruppo di amici che volevano creare qualcosa di diverso dal solito… dopo aver preso vita in location fuori dal comune come castelli e baite, per la prima volta sbarca in un luogo d'eccellenza come Charlino, la zona più up di Mr.Charlie. Il tema è decisamente estivo: Flamingos. Chi vuol partecipare, ragazze e ragazzi d'ogni età, possono divertirsi seguendo il dress code del party, ovvero un accessorio o un capo di colore rosa, sia per gli uomini sia per le donne.

L'ultimo sabato del mese di luglio, il 28, sarà dedicato a due eventi altrettanti spettacolari. La main room di Mr. Charlie ospita il dj set della sexy (e bravissima) Ludovica Pagani: influencer e conduttrice, arriva a Lignano pronta ad ammaliare il pubblico con i suoi pezzi e il suo fascino.

Charlino Privé invece la stessa sera, il 28 luglio, ospita invece Balearic Dance, un evento che è arrivato ormai alla terza edizione. E' una serata che richiama le feste che facevano ballare negli anni 90. Il locale sarà allestito proprio come i locali dell'isola con l'aggiunta di due maxischermi, uno all'interno e uno all'esterno, all'ingresso, dove verranno mostrate le foto di tutti gli eventi Balearic Dance. In console un maestro del sound come Gianni Coletti. E non è tutto. L'agenzia di moda BeNice allestisce all'interno del locale un vero set fotografico con fotografi professionisti ed un nutrito gruppo di modelle. Tutta la crew sarà pronta a scattare foto a coloro che vogliono sentirsi protagonisti e magari entrare nel fashion system da protagonisti…

