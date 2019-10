Amazon negli ultimissimi anni ha presentato tanti smart speaker. Tra questi ce ne sono di piccoli e di grandi, con o senza display... ma manca un Echo portatile. Come risolvere il "problema"? Acquistando il GGMM D3.

Il GGMM D3 è un dispositivo semplice, ma molto interessante. Questo prodotto è stato realizzato a supporto dell'Amazon Echo Dot di terza generazione e serve a trasformare questo smart speaker in un dispositivo portatile.

Pertantom, se si possiede un Echo Dot (o se si vuole acquistarne uno). è consigliabile acquistare anche il GGMM D3, perché non costa molto (ora è anche in offerta) e può risultare molto utile per la fessibilità che aggiunge all'utilizzo di Echo Dot.



Queste le sue caratteristiche:

Batteria: 5200 mAh

Interfaccia di input: 12V/1.25A

Interfaccia di output: 12V/1.25A

Autonomia: circa 8 ore con volume dell’Echo Dot inferiore al 50%

Tempo di ricarica: circa 3.5 ore