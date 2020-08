Mentre l'inquilino della Casa Bianca non si accorge che la questione razziale nel Paese che lui rappresenta è diventato ormai un problema gigantesco, dopo l'ennesima tentata esecuzione di uomo di colore a cui un poliziotto ha sparato alle spalle ben 7 colpi di pistola, ci pensano i rappresentanti dello sport statunitense a ricordarlo a lui e agli americani... incrociando le braccia in segno di protesta.

L'NBA, il campionato professionistico di basket, ha rinviato le tre partite di play-off previste per mercoledì dopo che i Milwaukee Bucks si sono rifiutati di scendere in campo in segno di protesta per la sparatoria di Jacob Blake. Nel baseball, tre partite della MLB sono state annullate dopo che le squadre hanno deciso di non giocare, mentre cinque partite della MLS sono state posticipate.

Anche il tennis si è fermato, con la US Tennis Association, l'ATP e la WTA che giovedì hanno annunciato una giornata di sospensione per i Western and Southern Open ripreso venerdì, dopo l'annuncio del ritiro dal torneo di Naomi Osaka, in segno di protesta per quanto accaduto a Kenosha.

Anche la Major League Soccer, il campionato di calcio americano, ha posticipato alcune partite: FC Dallas - Colorado Rapids, San Jose - Portland, LAFC - Real Salt Lake, LA Galaxy - Seattle Sounders e Inter Miami - Atlanta United.