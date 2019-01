Alberto Salaorni & Al-B.Band ancora protagonisti a Madonna di Campiglio il 5 gennaio 2019

Sabato 5 gennaio 2019 Alberto Salaorni & Al-B.Band, dopo il grandissimo successo di Capodanno, tornano a far scatenare Piazza Sissi, luogo di ritrovo e divertimento a Madonna di Campiglio (TN), tornano sullo stesso palco insieme a Radio Deejay. Questa volta con loro tra le voci della radio ci sarà Rudy Zerbi.

E non è tutto, la musica live sarà anche quella del cantautore e chitarrista Alex Britti. La formazione della Al-B.Band vede Alberto Salaorni alla chitarra e alla voce, Davide Rossi al basso, Andrea Mai alle tastiere, Alberto de Grandis alla batteria, Irene de Pascalis alla voce.

www.facebook.com/ALBBANDofficial

www.albiband.com/

www.instagram.com/al_b.band/



Capitanati dall'instancabile Alberto Salaorni, gli AL-B.Band sono un gruppo capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. AL-B.Band e composta Alberto Salaorni (voce e chitarra), Davide Rossi (basso) ed tanti altri musicisti di talento assoluto. Tra gli altri Andrea Mai (tastiere) e Giacomo Aio (percussioni, batteria e cori). Periodicamente al Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nel loro più recente album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify: goo.gl/dQzyBN) e su cd. Tra i tanti brani contenuti nell'album, oltre al singolo "Maledettamente Amato", programmato da decine di emittenti radio in tutta Italia, spicca "Hear Me", una ballad in inglese decisamente emozionante.