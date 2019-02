Serie A, gli incontri della 22esima giornata

Inizia questo sabato con la sfida salvezza tra Empoli e Chievo la 22.esima giornata di Serie A, con i toscani che però nelle ultime 3 partite disputate nella massima serie non sono mai riusciti ad andare a segno contro i veneti.

L'incontro successivo delle 18 tra Napoli e Sampdoria sarà il primo di quelli che permetterà di misurare lo stato di forma delle squadre eliminate nell'ultimo turno di Coppa Italia. Nella gara d’andata i blucerchiati hanno battuto per 3-0 gli azzurri che avranno così un motivo in più per riscattarsi, dovendo però ricordarsi di fare attenzione all'ex Quagliarella, andato in rete nelle ultime 11 partite consecutive, eguagliando il precedente record di Batistuta che resisteva dal 1994.

Gli anticipi di giornata si concluderanno con la sfida serale, a Torino, tra Parma e Juventus, altra squadra che mercoledì scorso ha salutato la Coppa Italia, letteralmente surclassata a Bergamo con un netto 3-0 dall'Atalanta, nonostante in campo ci fosse un certo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, però, contro il Parma hanno vinto gli ultimi 4 incontri casalinghi in Serie A , mettendo a segno ben 15 reti e subendone soltanto 2.

Domenica si inizia alle 12:30 con Spal-Torino, cui seguiranno alle 15 i match tra Genoa e Sassuolo e Udinese e Fiorentina, dove i viola sono chiamati a confermarsi dopo il mirabolante 7-1 rifilato dai suoi attaccanti mercoledì alla Roma. I viola hanno vinto 4 partite consecutive contro i friulani: trasformando così, quella con l'Udinese, la striscia vincente più lunga che la squadra di Pioli possa vantare contro un avversario di Serie A.

E mentre la Fiorentina ha segnato 7 gol nelle prime 2 partite di Serie del 2019, gli stessi che aveva messo a segno nelle 7 precedenti gare di campionato, l'Udinese attraversa un periodo di crisi profonda, tanto che i tifosi per domenica hanno deciso di seguire la gara in silenzio.

Alle 18, saranno di fronte Inter e Bologna, con i rossoblù che sono andati in gol in 7 scontri diretti di fila e in 10 delle ultime 11 partite di disputate contro i nerazzurri a partire dal 2003/04. Sarà un incontro tra due squadre che attraversano un periodo negativo. Il Bologna, sulla cui panchina esordirà l'ex Sinisa Mihajlovic, sta rischiando la B, mentre l'Inter, eliminata dalla Coppa Italia dalla Lazio, vede sullo sfondo i soliti fantasmi che puntualmente ogni stagione si ripresentano vanificando in tutto o in parte quanto fatto in precedenza.

L'incontro clou della giornata sarà quello di domenica sera tra Roma e Milan. I giallorossi dovranno dimostrare di aver superato la batosta di Firenze, mentre il Milan, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia, sembra conquistare, dopo ogni successo, sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

I rossoneri hanno vinto le ultime 2 partite di Serie A disputate contro i giallorossi aggiudicandosi anche il match d’andata vinto all’ultimo respiro 2-1.

Completeranno il quadro della giornata i due incontri che si disputeranno lunedì: alle 19 Frosinone-Lazio. mentre alle 21 scenderanno in campo Cagliari e Atalanta, con i bergamaschi che, grazie al loro stato di forma attuale sono chiamati ad invertire il trend negativo contro i sardi, con i rossoblù che hanno vinto 4 delle ultime 5 partite contro gli orobici.