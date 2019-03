23 marzo, Jeff Mills fa muovere il Bolgia a Bergamo

Come Jeff Mills, nella scena elettronica mondiale, c'è solo Jeff Mills. Più che un dj è il simbolo di un intero movimento. Ed è un'icona, ritratta tra l'altro pochi giorni sulla copertina di MixMag, magazine di culto del clubbing mondiale. Il suo dj set al Bolgia di Bergamo, in programma per sabato 23 marzo, è l'ennesimo evento di una stagione unica, che tra gli altri ha messo sul palco del top club artisti come Joseph Capriati, Sven Vath, Len Faki, Chris Liebing e Ilario Alicante.

Capace di incantare festival e top club con dj set da virtuoso della techno, del giradischi e della drum machine, Jeff Mills spesso fa anche altro. Ad esempio sonorizzare live capolavori del cinema come Metropolis.

La sua label Axis Records è da sempre un punto di riferimento per chi ama l'elettronica che sa far ballare guardando dritta verso il futuro della musica. Nato a Detroit nel 1963, tra i suoi mille pseudonimi c'è Wizard (in italiano significa mago) e tra i mille progetti di cui ha fatto e fa parte c'è il collettivo Underground Resistance.







