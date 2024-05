Il ministro della Difesa Billy Joseph ha detto che erano circa 4.000 le persone che vivevano nei sei villaggi nell'area di Maip-Mulitaka, nella provincia di Enga, che nelle prime ore di venerdì scorso è stata interessata da una frana.

Più di 72 ore dopo l'evento, i residenti stavano ancora usando vanghe, bastoni e mani nude per cercare di spostare i detriti. Secondo l'autorità provinciale sono stati ritrovati solo cinque corpi. Ciò è dovuto al fatto che la zona in cui è avvenuta la frana è difficilmente accessibile di Papua Nuova Guinea.

Secondo quanto comunicato da Port Moresby alle Nazioni Unite, sarebbero più di 2.000 le persone sepolte.

"Ho 18 membri della mia famiglia sotto le macerie e il terreno su cui mi trovo, e molti altri membri della mia famiglia nel villaggio non riesco a contarli", ha detto a Reuters un residente di uno dei villaggi colpiti dalla frana. "Ma non riesco a recuperare i corpi, quindi sono qui impotente."

More than 2,000 people were buried alive in the landslide that smothered a Papua New Guinea village and work camp on Friday in the country’s remote northern highlands, the authorities told the United Nations on Monday. https://t.co/hmQXYP2kuw pic.twitter.com/5tPEYGwBZ4