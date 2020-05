Il dj producer veneziano Alvise Catullo, 31 anni, al mixer BadVice Dj, sta crescendo a livello internazionale. La sua "Make it Last" l'ha interpretata Chris Willis, uno che spesso collabora con David Guetta, mentre per "Bam Bam" ha collaborato con il celeberrimo rapper americano Flo Rida. mentre il suo più recente singolo, una scatenata cover di "Larger than Life" dei Backstreet Boys rappresenta bene il suo stile musicale.

Il 5 giugno 2020 esce un suo remix benefico, le cui royalties saranno interamente a favore dell'UNICEF, l'organizzazione dell'ONU che aiuta i bimbi in difficoltà. Il brano è "I Need a Miracle", il più grande successo di Tara McDonald.

Tara Mcdonald è davvero un personaggio di punta nell'ambito della musica dance e non solo. Oltre a tanti successi pubblicati con il suo nome, ha interpretato "Delirious" per David Guetta, "Feel the Vibe" per Axwell e "My My My" per Armand Van Helden.

"Il remix di 'I Need a Miracle" l'ho realizzato molto velocemente, in appena tre giorni. Queste iniziative hanno bisogno di tempi rapidi", racconta BadVice Dj. "Sono davvero contento del risultato, perché la voce di Tara è unica. Il brano mi è sempre piaciuto e poter realizzare un mio remix, addirittura aiutando qualcuno, è davvero un sogno".

"Da sempre cerco di fondere ritmo e melodia", continua BadVice Dj . "Il mio sound è forse mix di pop, EDM, house e tutto ciò che mette energia. Anche nel mio remix di 'I Need a Miracle' ho cercato di mettere insieme tutti questi elementi. E' una canzone che mette energia, anche in un momento difficile come questo".

Dopo aver iniziato a mixare quand'era un teen ager, BadVice Dj ha iniziato a lavorare in altri settori con buon risultati. Intorno ai 25 anni però la passione per musica è diventata totale. "Ho passato diversi anni dormendo pochissimo, lavorando nel mio studio di notte", racconta. "Ma già allora credevo nella mia musica". Così facendo, il dj veneziano ha prodotti canzoni che hanno collezionati più di un milione di visualizzazioni su YouTube e oltre 400.000 ascolti su Spotify.

Tara McDonald - I Need a Miracle (BadVice Dj Remix) For UNICEF



BadVice Dj

https://www.instagram.com/badvicedj/

spoti.fi/BadViceDj

Tara McDonald

http://www.taramcdonald.tv/