Samuele Sartini dj guest del KuMusic Radio Show

Anche nel 2018 continua il successo di KuMusic Radio Show. La colonna sonora adatta per un inverno 2018 dal groove vincente, potrebbe essere il KuMusic Radio Show, disponibile online su MixCloud e in FM in tutta Italia su diverse emittenti… e non solo. Infatti gli ascoltatori del programma diffuso in addirittura 25 paesi, a livello mondiale ammontano a ben 5 milioni. Il programma è realizzato dall'agenzia italiana Kumusic e fa ascoltare e ballare la musica di dj italiani come Federico Scavo e quella di superstar mondiali come Gregor Salto, Sick Individuals. Voce e music selector è MC Fago, mentre il resident dj è Glazersound.

Tra i dj guest più importanti di questo periodo al KuMusic Radio Show va senz'altro segnalato l'italiano Samuele Sartini, dj producer specializzato in house music di qualità sempre in giro tra alcuni dei club più importanti d'Italia e non solo. Il suo nuovo singolo "Love You Seek", un rework 2018 di un brano che oggi valorizza ancora di più la voce splendida di Amanda Wilson, va alla grande. Per presentarlo Samuele è stato ospite a Radio 105, a m2o, a Radio Studio Più e in tante altre situazioni... "Love You Seek 2k18 Rework" è pure stato utilizzato spesso in tv (Verissimo su Canale 5, etc) ed è top tune of the week 4/2018 di 105 in da Klubb. E non è tutto: ogni settimana da fine gennaio sarà guest pure special guest due volte al mese una radio internazionale importante, Revolution 93.5 FM, che trasmette da Miami.

I prossimi dj set di Samuele Sartini

07/02 JUST CAVALLI - Milano

10/02 PINETA - Milano Marittima

16/02 CIRCUS BEAT CLUB - Brescia

17/02 GREY CLUB - Isola Dei Liri

24/02 SALI & TABACCHI - Reggio Emilia



