Doveva essere un giorno di giustizia, ma il 6 marzo 1981, l’aula del tribunale di Lubecca, nella Germania Ovest, si trasformò in un teatro di dolore puro e incontrollabile. In un momento che sconvolse il mondo, Marianne Bachmeier, una madre silenziosa con lo sguardo segnato dal trauma, fece l’impensabile.

Entrò in aula non solo con le lacrime, ma con una pistola nascosta nella borsa—spinta non solo dalla vendetta, ma da un dolore insopportabile.

Sua figlia Anna, di appena sette anni, era stata attirata in trappola, tenuta prigioniera e uccisa da Klaus Grabowski, un pedofilo recidivo che, inspiegabilmente, era riuscito a sfuggire più volte alla giustizia. Il suo crimine andava oltre ogni immaginazione: aveva abbandonato il corpo di Anna in una scatola di cartone, come se la sua vita non valesse nulla.

E in aula, Grabowski fece anche peggio: tentò di incolpare la stessa Anna, sostenendo che avesse cercato di "ricattarlo". Quelle parole furono la goccia che fece crollare ogni freno dentro Marianne. Il giorno dopo, al processo, si alzò, calma ma determinata, estrasse una pistola calibro .22 e sparò sette colpi contro Klaus Grabowski. Sei lo colpirono. Morì sul colpo.

L’aula, il Paese e il mondo intero rimasero sotto shock. Venne arrestata subito, ma mentre la portavano via, pronunciò parole destinate a restare nella memoria: “Leider habe ich nur den Schwein von hinten erwischt.” — “Purtroppo ho colpito quel maiale solo da dietro.”

L’opinione pubblica si divise. C’era chi la condannava come una giustiziera, e chi la vedeva come il simbolo di una madre spezzata dalla sofferenza. Ma più di tutto, Marianne diventò l’icona tragica di una giustizia negata—una madre portata oltre ogni limite umano. Condannata a sei anni, ne scontò solo tre. Non si è mai scusata. Perché ai suoi occhi, il suo gesto finale non era vendetta. Era verità.