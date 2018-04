Sunbreak Malta - Club MTV: tutto è pronto per lo spring break più pazzo d'Europa

Sunbreak Malta - Club MTV, in programma dal 28 aprile al 1 maggio 2018, sono 4 giorni e 3 notti da sogno, tutti da vivere. E' una vacanza a tempo di musica da passare su un'isola situata nel cuore del Mediterraneo, a Sud della Sicilia, ovvero un luogo perfetto per stare in spiaggia in costume anche a fine aprile. Scegliere il colore perfetto per le infradito e ricordarsi della crema solare saranno gli unici problemi per chi ha studiato per un lungo, lunghissimo inverno. Sunbreak Malta - Club MTV propone voli da Milano, Roma e Palermo e diversi tipi di soluzioni. Non manca un pacchetto All Inclusive per lasciare a casa tutti i pensieri. Sunbreak Malta - Club MTV 2018 è una vacanza perfetta per ricaricare le batterie, su un'isola conosciuta per la sua nightlife, la sua cultura, e una natura sempre protagonista.

Il line up Sunbreak Malta - Club MTV, super festival di primavera che prende vita dal 28 aprile all'1 maggio 2018, ha preso la sua forma definitiva. Insieme a Timmy Trumpet, Ofenbach, Federico Scavo e Rewire Warski ci saranno anche tanti altri artisti, tutti impegnati a far scatenare chi ha voglia di muoversi a tempo e rilassarsi... Ci sarà davvero di che ballare con il sorriso sulla labbra, sulla spiagge e nei club dell'isola. Partecipa tra gli altri anche la celeberrima Valentina Vignali, nota top influencer italiana, personaggio tv (ha partecipato ad Uomini e Donne) e cestista da copertina, che si divertirà con Sunbreakers provenienti da tutta Europa. Oltre che un paradiso per chi ha voglia di muoversi a tempo, il festival è infatti anche perfetto per dare il via alla bella stagione, oziare in spiaggia e rilassarsi dopo un inverno di studio e/o lavoro.

Tutti i dettagli per biglietti e alloggi sono disponibili sul sito ufficiale www.sunbreakmalta.com.

Chi partecipa a Sunbreak Malta - Club MTV si gode eventi serali con i migliori dj internazionali (il line up completo sarà comunicato nelle prossime settimane, è già stata annunciata la presenza dei francesi Ofenbach, vere star in ambito dance e deep house), beach party al tramonto, boat party scatenati, un beach club riservato a tutti i Sunbreaker. Tra le location coinvolte l'Uno Village, Café del Mar e Gianpula Village, mentre i Sunbreaker possono scegliere tra il Beach Garden Hotel ed il St. George's Park. Chi indossa il braccialetto Sunbreak ha poi diritto a sconti ed agevolazioni di ogni tipo in tutta l'isola (bar, ristoranti, noleggi, escursioni extra).

