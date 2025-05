I risultati di un anno di Flex4Future mostrano un miglioramento tangibile nel clima aziendale e nelle performance di SACE, grazie a un modello di lavoro più flessibile che valorizza le persone, stimola l’innovazione e supporta la trasformazione digitale.



Gli effetti di Flex4Future sui lavoratori di SACE a un anno dal lancio

Grazie all’implementazione del programma Flex4Future, SACE è una delle prime aziende italiane ad aver adottato un sistema avanzato di organizzazione del lavoro che risponde agli attuali standard internazionali. Introdotto nel gennaio 2024 con il supporto di Microsoft, questo modello di lavoro flessibile prevede lo smart working activity-based, l’assenza di controlli sulle timbrature e la possibilità di sperimentare la settimana lavorativa di quattro giorni. L’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ne ha registrato gli effetti. A un anno dal lancio, i risultati principali possono essere riassunti in: più benessere, più responsabilità e più innovazione. Il 65% dei dipendenti ha infatti segnalato un significativo miglioramento nell’equilibrio tra vita privata e lavoro, il 47% ha riportato una riduzione dello stress lavorativo e il 51% ha comunicato di riuscire ad affrontare con maggiore efficacia le sfide professionali. Tutto grazie alla maggiore flessibilità concessa dal programma, la stessa che ha favorito, inoltre, più autonomia e proattività. Il 58% dei collaboratori e delle collaboratrici di SACE dice di aver migliorato la propria capacità di organizzare tempi, luoghi e modalità di lavoro sulla base delle proprie esigenze e il 58% ha incrementato le abilità nell’intervenire sugli obiettivi lavorativi. Il programma ha incentivato, infine, l’utilizzo delle nuove tecnologie, portando più innovazione in azienda. Il 51% dei dipendenti ha dichiarato di aver percepito un miglioramento nel supporto offerto dell’Intelligenza Artificiale Generativa, che ha aiutato ad aumentare efficienza e produttività.



SACE: la flessibilità favorisce il benessere dei dipendenti e le performance organizzative

Realizzato mediante tre round di survey su un campione importante di lavoratori, il monitoraggio dei risultati dell’iniziativa Flex4Future ha messo in evidenza come l’aumento della flessibilità influisca positivamente sia sul benessere dei lavoratori che sulle performance organizzative, ulteriormente ottimizzate dall’utilizzo di strumenti evoluti di AI Generativa. “Noi crediamo fortemente nel binomio benessere e produttività come motore di crescita sostenibile – ha affermato l’AD di SACE Alessandra Ricci – Flex4Future è il nostro programma manifesto e i risultati della ricerca dimostrano che avevamo ragione: dare alle persone il potere di decidere quando, dove e con che intensità lavorare sviluppa l’imprenditorialità, migliora il benessere fisico ma anche emotivo, e quindi aumenta la produttività”. Il programma rientra tra le azioni concrete intraprese da SACE per favorire quella trasformazione culturale e organizzativa che nel 2024 ha consentito al Gruppo di superare tutti i target di Piano. “Con un aumento della produttività del 26% - ha rimarcato l’AD – abbiamo realizzato l’utile lordo più alto di sempre, pari a 789 milioni di euro, e mobilitato 60 miliardi di euro a supporto della crescita delle imprese italiane, che ci hanno consentito di generare un impatto di 280 miliardi di euro sull’economia italiana da inizio Piano, contribuendo a creare o mantenere oltre 1,5 milioni di posti di lavoro”.