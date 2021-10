Misteri, vendette, amori, intrighi e segreti. Tutto questo è “I Beati Paoli”, l’opera di Luigi Natoli che approda, per la prima volta, in versione integrale, sul palcoscenico, per la regia di Giuseppe Bongiorno della Compagnia Teatrale “Araldo del Vespro”.

Appuntamento sabato 13 novembre, al teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo, alle 21.00.