Circus beatclub - Brescia: 6/4 Cristian Marchi per Bazery official party; 7/4 Dj Naike per Malibu Stacy

Weekend pieno di super dj al Circus beatclub di Brescia. Venerdì 6 aprile 2018 per un Bazery official party scatenato arriva infatti Cristian Marchi. Sabato 7 aprile 2018 invece l'evento è Malibu Stacy ed al mixer del Circus torna la dj girl bresciana Naike.

Cristian Marchi è uno dei dj producer italiani più esperti e attivi da anni, non solo in Italia ma nel mondo. Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all'Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all'Italia, Cristian è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, classe '76, è oggi un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno, un personaggio che dopo ogni set si ferma a firmare autografi... Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti.

Bresciana, Dj Naike è laureata in Lingue e qualche anno fa è stata finalista a Miss Italia. E' una dj girl di grande successo, e si esibisce spesso nei club di tutta Italia e pure al Privilege di Ibiza, una delle disco più importanti del mondo. Tra i suoi dj set, segnaliamo quello del 14 aprile, quando è in console allo Sky Club di Cras Montana, in Svizzera. Malibu Stacy è una festa in rosa, ovviamente, il colore che Naike preferisce nelle sue foto. E' un evento da non perdere per chi ama lo stile, il divertimento e la voglia di far tardi con gli amici e le amiche col sorriso. Ma chi è Malibu Stacy? E' una bambola, simile alla Barbie, presente nel celebre cartona animato I Simpson. Simbolo idealizzato della ragazza magra, slanciata e trendy, è il regalo preferito dalle ragazzine di Springfield nonostante il maggior collezionista mondiale di tali bambole sia Waylon Smithers...

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial