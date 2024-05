Pietro Orlandi si è lamentato degli articoli pubblicati su Fai Informazione riguardanti sua sorella Emanuela Orlandi. “Ma chi è che scrive questi articoli-ha detto su Facebook-non dovreste chiamarvi Fai Informazione, ma fai disinformazione”. Non è importante chi scrive: qui non si cerca visibilità e non ci interessano i palcoscenici mediatici.

Una cosa però la dobbiamo precisare: accusare di fare disinformazione su questo sito è sbagliato, perché negli articoli che abbiamo finora pubblicato sul caso di Emanuela Orlandi ci sono fatti, documenti, denunce, annunci riportati sui quotidiani dell'epoca. Il tutto conservato negli archivi di competenza. Sfidiamo chiunque a confutare tutto quello che stiamo divulgando.

Pietro Orlandi è da apprezzare per la sua lotta per la ricerca della verità sulla sparizione della sorella, ma finora quale prova sta presentando per confermare le accuse sparate senza fondamento, senza prova, senza riscontro oggettivo? Nulla. Va avanti con i “Mi hanno detto”, “Mi dicono”, “Si dice”. Va avanti a colpi di dicerie e di voci di corridoio che saranno buone per fare rumore e garantirsi l'ennesimo salotto televisivo, ma che non servono per giungere a una verità che già è complicata cercarla dopo tanto tempo, figuriamoci se adesso ci si mettono in mezzo pure pettegolezzi stralunati per non dire surreali.

Occorre essere chiari e avere il coraggio di uscire fuori dalle versioni ufficiali che vogliono a tutti i costi la verità su Emanuela Orlandi nascosta accuratamente al di là delle mura leonine, senza prendere nemmeno in considerazione strade alternative che saranno meno suggestive di un papa travestito da Dracula, ma che hanno il pregio di essere più concrete e più vicine alla realtà di una ragazza sparita purtroppo come tante altre ragazze che però non sono finite in prima pagina solo perché non abitavano in Vaticano.

Il rispetto che si deve a chi subisce la perdita di una sorella non può giustificare la montagna di melma gettata su un Vaticano che ha il solo torto di essere un'istituzione detestata da molti e sui cui i media ci sguazzano alla grande, fregandosene della verità, perché a loro interessa solo lucrare su un dramma. Ognuno, naturalmente, è libero di credere a tutte le voci di corridoio che crede, ma non si può pretendere che tutti si conformino a versioni di comodo che fanno acqua da tutte le parti e a tesi complottiste che cambiano ogni giorno e che hanno il difetto di essere tutte tesi traballanti e basate sulle sabbie mobili.