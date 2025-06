Tra chi vola a Londra per studiare Fisica e chi in Irlanda per la musica, la quinta AM del Carducci brilla anche oltre i confini italiani.

Grande soddisfazione al Liceo Musicale “G. Carducci” di Pisa, che si conferma una scuola d’eccellenza nella formazione artistica e culturale.

Dopo l’Esame di Stato, 18 studenti su 21 della classe quinta continueranno la loro formazione musicale ai Conservatori di Livorno, Lucca, Firenze e Fiesole, proseguendo gli studi nelle classi di composizione, violino, viola, percussioni, tromba, trombone, pianoforte, canto, flauto, sassofono, oboe, Musica applicata e Musica pop.

Un risultato che premia l’impegno di studenti e docenti, ma anche l’efficacia di un percorso formativo che unisce tecnica, creatività e cultura.

Il liceo musicale, infatti, offre la possibilità di studiare due strumenti, composizione, tecnologie musicali e storia della musica, affiancando a tutto questo una preparazione liceale completa.

E i risultati vanno anche oltre i confini nazionali. Due studenti voleranno a Dublino: uno per frequentare un corso universitario in Ingegneria del Suono, l’altro per laurearsi in Commercial Modern Music.

Spicca poi il caso di un’alunna che ha scelto invece un percorso scientifico: è stata ammessa alla facoltà di Fisica del prestigioso King’s College di Londra, una delle università più competitive del Regno Unito, con un tasso di ammissione del solo 13%.

Il Liceo Musicale Carducci dimostra così che la passione per l’arte può aprire le porte del futuro, in Italia e all’estero, nel segno dell’eccellenza.

In bocca al lupo a tutti gli studenti e l’augurio di poter realizzare i propri sogni, con la musica nel cuore.