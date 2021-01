Secondo quanto dichiarato sabato in una intervista rilasciata al Sunday Telegraph dal professor Jonathan Van-Tam, consulente del governo britannico e vice capo della Sanità inglese (England's deputy chief medical officer), è importante che anche le persone vaccinate seguano scrupolosamente le indicazioni per evitare il diffondersi del contagio.

Coloro che hanno avuto il vaccino, ha dichiarato Jonathan Van-Tam, non dovranno comportarsi in modo diverso da prima. Questo perché gli scienziati non conoscono ancora l'impatto del vaccino sulla trasmissione del coronavirus e, pertanto, pur essendo immuni al Covid, le persone vaccinate potrebbero comunque contribuire alla diffusione della pandemia.

Al momento, sono più di 5,8 milioni le persone nel Regno Unito che hanno ricevuto la prima dose di uno dei vaccini anti-Covid, e questo, sempre secondo il prof Van-Tam, dovrebbe comunque contribuire a diminuire il numero di nuovi casi.