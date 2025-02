Un'intima riflessione in musica dal 11 gennaio nei digital store e dal 15 gennaio in radio.

L'artista indie pop Poeta, originario di Padova, inaugura il 2024 con il singolo “A Volte Non Penso (Prima di Parlare)”, disponibile dall'11 gennaio sulle principali piattaforme digitali e in promozione nazionale nelle radio italiane a partire dal 15 gennaio. Il brano è una struggente riflessione che mescola ricordi adolescenziali, incertezze e il costante tentativo di comprendere l'amore. Un invito a riconciliarsi con quelle emozioni solitarie che hanno caratterizzato i giovani anni, trasposto in una melodia che tocca delicatamente le corde più profonde dell'anima.

https://open.spotify.com/intl-it/track/1Az9GY7SUPWJ3uOJQZC44g?si=1239cf260ed14894

Con un arrangiamento volutamente essenziale, Poeta costruisce un'atmosfera intima e avvolgente che richiama la cantilena dei pensieri interiori. I suoni semplici ma penetranti si intrecciano alla voce dell'artista, evocando il tumulto emotivo di amori non corrisposti. La struttura musicale riflette un desiderio irraggiungibile, come un serpente che si morde la coda, creando un ritmo circolare e ipnotico che unisce il mondo indie a un pop emotivo e malinconico. Con “A Volte Non Penso (Prima di Parlare)”, il cantautore condivide il suo percorso, le sue cicatrici e speranze, confermando la sua capacità di creare musica che tende a emozionare, intrattenere e far riflettere.

“Questa canzone è nata in una fresca sera d'estate, quando per la prima volta ho canticchiato la sua melodia principale e ne ho assorbito la malinconia, così come l'amaca stava assorbendo il mio corpo.” Poeta

Poeta è un artista in continua evoluzione. Nato e cresciuto a Padova, si avvicina alla musica fin da bambino, suonando in una band già a 12 anni. Dopo una parentesi nel mondo rap/trap, l'artista trova il suo posto nell'indie pop, esprimendo la sua identità attraverso canzoni che mescolano autenticità e introspezione.

Instagram: https://www.instagram.com/luca.paradina.poeta

TikTok: https://www.tiktok.com/@lucaparadina?_t=ZN-8svJtRAX8lS&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCecnZuZw3Wbuqxatzb92F4Q