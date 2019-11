L’eccellenza sarà la caratteristica principale del 2019 Monaco World Sports Legends Award Gala che si terrà il 7 Dicembre dalle ore 20:00 al prestigioso Hotel Fairmont Monte-Carlo. Non solo grandi campioni sportivi, moda, glamour e arte ma uno show davvero incantevole che comprenderà anche una live performance della Ambassadress e Master of Ceremonies Lorena Baricalla insieme al tenore Vittorio Grigolo.

Sarà come intraprendere un meraviglioso viaggio nella lirica, portando gli spettatori in mondi differenti…Quella vibrazione che parte dalla gola, quell’energia diretta che pervaderà la sala, quel suono che rimbalzerà sulle pareti, quella forza, quel canto: di tutto questo c’è bisogno per raccontare storie lontane nella memoria dell’umanità. Sarà come entrare in un mondo fatto d’incanto, di voci, costumi, trucchi, luci, suoni, applausi, entusiasmo, vibrazioni che arriveranno al cuore, che toccheranno l’anima. La musica d’arte incontrerà la poesia, e il canto di due eccezionali artisti come Lorena Baricalla e Vittorio Grigolo diverrà teatro, dunque passione, dramma, tragedia, portando sul palcoscenico la vita, l’amore, la gioia, la passione in un ensemble unico ed emozionante. Un serata davvero speciale per scoprire la bellezza all’improvviso, nel lampo di un istante, sentendo arrivare nell’aria una suadente melodia magistralmente eseguita da Lorena Baricalla e Vittorio Grigolo.

Il Monaco World Sports Legends Award (www.worldsportslegendsaward.com), giunto alla sua quarta edizione, ha acquisito sempre più importanza divenendo uno degli appuntamenti più attesi a Montecarlo. L’evento annuale, ideato e prodotto da Promo Art Monte-Carlo Production (www.promoart-montecarlo.com), ha un format originale e decisamente vincente poiché unisce lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il glamour facendo del Monaco World Sports Legends Award una vetrina unica a livello internazionale: gli Oscar dello Sport. Ambasciatrice e Master of Ceremonies dell’evento sarà, come di consueto, l’étoile internazionale Lorena Baricalla (www.lorenabaricalla.com) che il giorno 6 dicembre (Media Day) realizzerà i talk shows ed il 7 dicembre sarà protagonista del Gala. Gli Awards, realizzati da Marcos Marin, verranno assegnati a uomini e donne, sportivi d’eccezione in attività o non più, che si siano distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche perchè il loro esempio perché possa essere d’ispirazione per le nuove generazioni. Il Monaco World Sports Legends Award, infatti, ha l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, in particolare i giovani. I premiati entreranno a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani, interpretate come simbolo che rappresenta l’uomo e l’umanità intera.

Info & Reservation: info@worldsportslegendsaward.com