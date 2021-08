Il fondamentalismo religioso cristiano si limita solo a una interpretazione letterale della Bibbia, come afferma qualcuno? No, c'è di più. Cominciamo a dire che il fondamentalismo cristiano nacque negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo. Di solito propina un ritorno ai principi del cristianesimo basato sull'infallibilità delle Sacre Scritture, ma queste Sacre Scritture sono spesso alterate per avvalorare dottrine formulate ad personam.

In Matteo 24, 14 per esempio si legge: "Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine". I movimenti fondamentalisti cristiani che vogliono sostenere una loro credenza sono capaci di alterare questo versetto, sostituendo la parola "genti" con la parola "nazioni", così da far credere che la profezia di Cristo si riferisse ai nostri giorni, quando nel primo secolo il termine "nazione" era ancora sconosciuto, quello semmai nacque all'epoca del colonialismo e delle rivoluzioni francesi e americane, quindi è impossibile che Cristo lo avesse pronunciato ai suoi tempi.

Ma aldilà di questo ci sono altre caratteristiche che dipingono un movimento religioso come movimento fondamentalista. Una di queste è la mancata separazione tra politica, religione e società civile. Il fondamentalismo cristiano, infatti, nella sua continua predicazione di un regno divino, mescola politica, religione e società civile, sottomettendole a un potere eccelso e imponendo i propri principi per regolare l'intera vita pubblica e privata delle persone.

Questo modo di fare è tipico dei regimi totalitari. Il totalitarismo, infatti, è una forma di governo in cui tutti i poteri sono concentrati nelle mani di una ristretta èlite che tende a dominare l’intera società grazie al controllo centralizzato della politica, dell'economica, della cultura, dei media, ricorrendo spesso alla censura e alle punizioni contro dissidenti e oppositori. Un modo di fare tipico delle sette fondamentaliste che, oltretutto, rifiutano la laicità, cioè la separazione tra religione e politica e mescolano vita pubblica con vita privata.

I movimenti fondamentalisti, inoltre, avendo una impronta millenaria, si identificano per la difesa di "fondamenti" irrinunciabili e sottratti a ogni critica razionale. Tra questi il più significativo è la convinzione che il mondo sia tutto corrotto e malvagio. Tale condanna però non investe la modernità in blocco, ma solo ciò che loro ritengono non utile ai loro scopi. Internet per esempio è usato da molti movimenti fondamentalisti come strumento di propaganda.

Questa demonizzazione del mondo esterno genera nei movimenti fondamentalisti cristiani il cosiddetto manicheismo, cioè la contrapposizione tra "noi e loro". Queste sette tendono a vedere il mondo in bianco e nero. Tutto ciò che è buono è giusto si trova nel loro movimento, tutto ciò che è cattivo è ingiusto si trova nel mondo esterno. Tale convinzione alimenta in loro la credenza che il mondo vada annientato e che presto ci sarà un rovesciamento violento dello stato di cose che instaurerà un un regno abitato solo da loro.

Ne consegue che qualsiasi movimento cristiano che imponga i propri precetti come verità assolute, che abbia sfaccettature totalitarie e oligarchiche, che demonizzi il mondo esterno, che si vanti di essere l'unica organizzazione cristiana, che pratichi il manicheismo, che abbia un'impronta millenaria e che predichi l'imminenza di un rovesciamento mondiale che faccia posto a un mondo abitato da pochi eletti, dev'essere considerato in tutto è per tutto un movimento fondamentalista. Smentire l'accusa di fondamentalismo solo perché non si interpreta la Bibbia in senso letterale è una mistificazione della realtà che vige dentro movimenti dalle affermazioni ambigue.