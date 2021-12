E’ trascorso un mese dall’episodio che ha fatto discutere l’Italia, la palpeggiata sul deretano di Greta Beccaglia avvenuta fuori alla stadio dell’Empoli da parte di un tifoso, Andrea Serrani, e Greta Beccaglia ha scelto di tornare a parlare della molestia e di rivelare il suo pensiero, confessando di aver trascorso dei giorni terribili. La giornalista racconta di essersi ritrovata non solo a dover superare l’evento, ma anche a combattere contro i commenti negativi, la colpevolizzazione e le accuse nei suoi confronti.

“Come ho detto sin dal primo momento, e poi in più occasioni ribadito, la mia scelta di denunciare l’accaduto si fonda sia su profonde convinzioni personali che, soprattutto, sul rispetto che nutro verso le donne e me stessa“. Così ha iniziato il suo post su Instagram.

Poi, come se fosse reduce dalla guerra del Golfo Persico, ha proseguito: “A chi mi ha detto che non ho ‘carattere’ perché nell’immediatezza ho risposto: ‘non puoi fare questo’, posso dire ben poco, se non che per me l’educazione è la miglior arma contro l’ignoranza. Agli uomini e alle donne che mi hanno attaccata e insultata pesantemente vorrei dire che purtroppo siete riusciti a farmi perdere la serenità. Ho passato giorni terribili, mi avete in qualche momento addirittura fatto sentire in colpa per aver denunciato l’accaduto, oppure perché sono diventata ‘popolare’ per circostanze non determinate da me”.

La giornalista, che fino a un mese fa era una perfetta sconosciuta e che oggi compare più lei in televisione che l’annunciatrice delle previsioni meteo, si è detta soggetta del victim blaming, ovvero la colpevolizzazione della vittima. Perché oggi l’inglese è di moda e tra body shaming, cat calling e victim blaming si è smarrito perfino la linea di demarcazione che separa il confine tra il giusto e l’ingiusto, tra ciò che è comprensibile e ciò che sarebbe da ricovero psichiatrico.

La Beccaglia continua il suo dramma shakespeariano: “Mi dicono che ho distrutto la vita di un uomo, che me la sono cercata. Tutte cose che fanno male. Cosa ho sbagliato? Io ho solo denunciato quello che è accaduto, di sicuro non ritirerò la denuncia. Lui non voglio nemmeno nominarlo, ho saputo che si è scusato ma non mi interessa. Il suo è stato un gesto grave”.

Che concezione abbia Beccaglia del termine “grave” forse un domani lo spiegherà anche a noi. Però una cosa è certa. Tutte queste apparizioni, inviti, ospitate televisive, notorietà popolare fanno pensare che alla Beccaglia, in fondo, della “gravità” del gesto del tifoso non le interessi poi così tanto, visto che in tempi non sospetti anche Luciano Moggi le toccò il fondoschiena senza che lei dicesse una parola. Ma forse a lei interessa più raccogliere l’assist fornito dal tifoso per cavalcare una popolarità che fino a un mese or sono poteva solo sognare.





