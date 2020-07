La sconclusionata lobby clerico politica che supporta la deriva sovranista che dagli Stati Uniti dovrebbe invadere l'Europa, oltre a quella evangelica, ha una sponda cattolica. Punta di diamante degli ultrà cattolici del sovranismo, ponte di collegamento tra Italia e Usa per essere stato nunzio apostolico in quella nazione, è l'arcivescovo Carlo Maria Viganò.

Tra le ultime accuse che l'esuberante e fantasioso arcivescovo promotore dell'oscurantismo cattolico per Papa Francesco e il suo entourage, la sodomia non è un peccato che grida vendetta alla presenza di Dio, come invece insegna il catechismo.

Convinto della propria tesi, Vigano la giustifica come provata dal fatto che la sodomia sarebbe il principale strumento con cui il "nemico" intende distruggere il sacerdozio cattolico, corrompendo le anime dei ministri di Dio, per promuovere un Nuovo ordine mondiale a cui la chiesa bergogliana oramai ha aderito apertamente e incondizionatamente.

Viganò è un personaggio sicuramente da seguire per la fantasia con cui supporta le sue teorie, anche perché quasi giornalmente non manca di svelare nuovi complotti e nuovi nemici che, secondo lui, dovrebbero distruggere la Chiesa.

L'ultima uscita è la reprimenda nei confronti di un vescovo di una diocesi sudamericana che ha osato chiudere, nella sua diocesi, un seminario definito da Viganò un modello di cristianesimo integrale in quella che è conosciuta come la Vandea delle Ande, dopo che fedeli e seminaristi avevano protestato per la proibizione di ricevere la comunione in bocca, senza voler seguire le indicazioni anti Covid, mentre in tutto il Sud America la pandemia sta impazzando, causando decine di migliaia di vittime.