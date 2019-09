Milano Fashion Week 2019 un vero successo, raccontato online

InVoga Magazine, il nuovo editoriale online con rubriche tematiche, ha seguito l’evento più atteso in Italia per la moda, raccontando in maniera semplice e spontanea le collezioni Primavera Estate 2020, presentate dalle case di Moda di tutto il Mondo.

InVoga Magazine, il nuovo editoriale online ha spalancato le porte alla bellezza e straordinarietà delle collezioni Primavera Estate 2020, presentante durante il Milano Fashion Week, tenutosi a Milano dal 17 al 23 Settembre. Una settimana dedicata interamente alla moda, maison di tutto il mondo protagoniste per la presentazione delle collezioni Primavera Estate 2020, in passerelle modelle stupende, un parterre di ospiti infinito, influencer nei primi posti pronti a godersi le meravigliose sfilate, insomma, una settimana dedicata alla moda, al glam e alla tendenza.

InVoga Magazine con una redazione attenta sempre molto attenta, ha deciso di raccontare le collezioni presentate durante l’evento, non le solite gallery ma molto di più. Un narrato, capace di congiungere un filo dritto tra le immagini, sempre molto attraenti e la storia dietro ogni azienda ed ogni designer. Non le solite parole, ma emozione pura, un tono di voce capace di esprimere le fatiche, le gioie e le soddisfazioni che ognuno di loro impiega, nel rappresentare il proprio progetto.

Una storia fantastica che arriva al cuore dell’utente che ama sapere ciò che vede. Un amore vero e proprio, capace di contagiare chiunque, dall’appassionato o semplicemente chi desidera impiegare il tempo, nel leggersi un magazine che accompagna lo shopping.

Ogni articolo racconta una storia fantastica, gli abiti sono i protagonisti, ogni dettaglio è il punto cardine di ogni redazionale, immagini che si susseguono ai video in grado di raccontare le location più incredibili, tanto da trasformare Milano in un set cinematografico, per non parlare degli ospiti, i volti più importanti del cinema, modelle storiche, influencer tutti pronti a sfilare per i grandi della Moda Italiana e internazionale.

Il Magazine, nasce per raccontare, in un modo semplice e diretto, proprio come avviene tra due amici, le novità di un settore sempre più in crescita, lo stile editoriale è semplice ed intuitivo, così da soddisfare un targhet in continuo aggiornamento. Moda, accessori, borse, lingerie ci hanno permesso di poter raccontare, al meglio, il mondo della moda femminile a 360° senza alcuna preferenza, presentando brand commerciali e luxory. Ma non solo Moda, InVoga Magazine è anche Make-up, cucina, arte e viaggi, ogni rubrica gestita a pieno ritmo, capace di arrivare dritti al punto. Un magazine pieno di novità, che ha deciso di non dover solo far vedere ma accompagnare il lettore durante una piacevole lettura e perché no, anche accompagnandolo all’acquisto.