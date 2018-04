Il Papa Santo: 13 anni fa la sua morte

Era il 2 aprile 2005, quando Giovanni Paolo II dopo una lunga sofferenza lasciò il mondo terreno.



Migliaia e migliaia di persone per dare l' ultimo saluto a colui che aveva cambiato la storia del mondo.



Immagini di dolore ma anche di gratitudine, di fede profonda verso un uomo diventato Santo ancor prima di esserlo.

Fu eletto Papa il 16 ottobre 1978.

Un gladiatore della Chiesa e non solo, non si arrese mai nemmeno dopo che fu sparato a bruciapelo per mano terroristica, la sua missione era quella di dare una svolta definitiva ai freddi conflitti che aleggiavano in Europa e oltre, condannò duramente e a voce alta ogni guerra e ogni abuso.

Il 27 aprile 2014, divenne Santo.

A presiedere la Santa Messa esequiale, l’8 aprile del 2005, fu il cardinale Joseph Ratzinger, decano del Collegio cardinalizio. Pochi giorni dopo fu eletto Papa, scegliendo il nome di Benedetto XVI.