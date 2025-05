A dieci anni dall’esperienza come Presidente dell’Expo di Milano, Diana Bracco è intervenuta all’Expo di Osaka 2025 con Gruppo Bracco, esponendo al Padiglione Italia un quadro del Tintoretto simbolo del legame diplomatico tra i due Paesi. Ha ricordato, inoltre, la grande sfida che è stata per lei l’evento milanese.



Diana Bracco: il legame tra Giappone e Italia al Padiglione dell’Expo di Osaka 2025 con il quadro del Tintoretto

“Le Expo sono un importante momento di scambio e di confronto fra popoli”, ha commentato Diana Bracco, Presidente e AD del Gruppo Bracco, intervenendo all’Expo di Osaka, inaugurata lo scorso 13 aprile. Per rimarcare il rapporto tra Giappone e Italia, la manager ha parlato nel Padiglione Italia dell’Expo del celeberrimo quadro dipinto dal Tintoretto nel 1585, raffigurante Itō Mancho, capo della prima missione diplomatica giapponese inviata in Europa. Un’opera d’arte carica di significato e di una forza simbolica in cui è esplicitato il legame tra i due Paesi. “Siamo orgogliosi di aver portato la diplomazia dei samurai all’Expo di Osaka — ha aggiunto Diana Bracco — creando un ponte ideale tra le nostre culture”.



Diana Bracco: orgogliosa della nascita di un hub di conoscenza nell’ex area dell’Expo di Milano 2015

In occasione dell’Expo di Osaka, Diana Bracco ha ricordato la sfida che ha rappresentato l’Expo di Milano del 2015, quando è stata scelta dal Governo per ricoprire il ruolo di Presidente dell’evento e Commissario Generale per il Padiglione Italia. “L’impresa più difficile della mia vita. Tutti la consideravano una mission impossible, ma alla fine l’Expo 2015 si rivelò uno straordinario successo per l’Italia intera, che riuscì a stupire il mondo”. Secondo la manager, quell’evento è stato cruciale per rilanciare l’immagine dell’Italia a livello internazionale, ha rappresentato una grande occasione per giovani e imprese e ha contribuito all’aumento del turismo, dell’export e dell’economia in generale. Dall’ex area adibita per l’Expo di Milano è stato fondato un grande hub di conoscenza costituito da centri privati di ricerca, multinazionali e start-up, oltre a una struttura Ospedaliera di eccellenza come il Galeazzi. Diana Bracco ha evidenziato: “Il distretto dell’innovazione MIND sta diventando una vera culla di futuro e di sviluppo economico, un luogo dove creare e condividere conoscenze”.