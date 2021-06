La voce di Amy Sisson ha ispirato il team composto da Marietto, Joe Mangione e Lorenzo Zambianchi, ovvero Marietto & ZAMA (nella foto) a fare un viaggio indietro nel tempo e riproporre un grande classico della disco music: "Yes Sir I can Boogie". La traccia originale, cantata dal duo Baccara, si è prestata nel modo migliore per concretizzare l'obiettivo che il gruppo aveva in mente, ovvero unire il suono degli anni '70 all'impatto sonoro e al "flavour" delle produzioni di oggi.

Con tutti questi ingredienti, la sensazione è che questo brano sia, ancora una volta, destinato a farsi amare sul dancefloor. Quindi "let's dance folks", che durante l'estate 2021 di bella musica ne abbiamo davvero bisogno, tutti quanti...

Per il gruppo, "Yes Sir, I Can Boogie!" non è la prima cover tutta da ballare & cantare. Arriva infatti dopo Marietto & ZAMA feat. Amy Sisson - "Lovefool", un altro viaggio musicale tra passato e futuro.

E per Dj Marietto nel frattempo c'è stato anche altro a livello musicale, ad esempio gli ottimi risultati della scatenata "Only Closed", prodotta con Benny Camaro e pubblicata da Juicy Music, la casa discografica di Robbie Rivera.