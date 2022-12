Al River di Soncino (CR) si balla due volte nella settimana dell'Immacolata: mercoledì 7 dicembre '22 prende vita uno scatenato student party a cura di AeStaff. E' già un appuntamento molto atteso, tutto da vivere, visto che le prevendite digitali sono già da tempo esaurite. E' la festa giusta per iniziare a respirare l'atmosfera natalizia ballando...

E che succede sabato 10 dicembre? Ecco il top dj bolognese Rudeejay (nella foto), un artista capace di far muovere a tempo chiunque. Molto seguito sui social e molto stimato dai colleghi per produzioni, bootleg e mash up che fanno scatenare sempre e comunque il dancefloor, Rudeejay ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro. Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars… Inoltre, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio che lo porta ovunque in Italia ma anche in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia. Da deejay a produttore, col progetto di lancio 'Omonimo' per "Wanna B Like A Man" e "Two" seguiti dalla hit "The Rhythm Is Magic" che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg provocando immediatamente l'ennesimo boom d'interazioni, fino a sentirli suonare durante il leggendario festival Tomorrowland…





La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.

Anche per l'autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

www.instagram.com/riverhouseclub

www.facebook.com/riverhouseclub

linktr.ee/riverhouseclub