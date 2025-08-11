Durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto due volte un clamoroso scivolone, dichiarando che sarebbe andato in Russia in relazione al suo imminente incontro con il presidente Vladimir Putin, che si terrà in Alaska!

La prima gaffe è arrivata mentre Trump stava descrivendo la situazione a Washington: "Questa è un'emergenza tragica, ed è imbarazzante per me stare qui . Sapete, io vedrò Putin – sto andando in Russia venerdì".

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Poco dopo, nel corso della stessa occasione, ha ripetuto l'errore: "Andiamo in Russia. Sarà un grosso affare!".

for the second time this briefing, Trump claims he's "going to Russia" on Friday (he's actually going to Alaska, which is in the United States) pic.twitter.com/jcbGXGwjCx — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Trump ha comunque espresso un cauto ottimismo sull'esito del colloquio, affermando di aspettarsi che sarà "buono", ma senza escludere la possibilità di un risultato negativo.

Durante la conferenza stampa, Trump ha inoltre espresso il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che ha ricordato che si dovrebbe prima modificare la Costituzione ucraina per permettere lo scambio di territori come parte di un eventuale accordo di pace... evidentemente perché in contrasto con i piani di Washington e Mosca.

Mettendo da parte i due incredibili lapsus sopra riportati (ricordate cosa diceva delle sviste di Biden?), Trump ha mantenuto un tono prudente sull'esito dei negoziati con la Russia, a riprova che neppure lui crede possano realmente portare a una qualche soluzione.