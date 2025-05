Un percorso ispiratore attraverso le vite di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis: la mostra organizzata dalla Società di San Vincenzo De Paoli

“Diffondere la nostra mission e il nostro spirito attraverso nuove forme di comunicazione”. Esordisce così la Presidente della San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Brescia, Elena Bissolotti in occasione dell’incontro “La Santità possibile per tutti” che dall’8 all’11 maggio ha ospitato ad Odolo la mostra itinerante dedicata al beato Pier Giorgio Frassati.

Un evento fortemente voluto che incarna lo spirito della San Vincenzo De Paoli di essere una Chiesa in uscita, come esortava Papa Francesco, sempre pronta a muoversi, raggiungere l’altro e rispondere ai suoi innumerevoli bisogni.

“Dopo il successo registrato al Duomo Vecchio di Brescia, abbiamo constatato che c’è sete di confronto, voglia di tornare a guardarsi negli occhi, fame di storie vere. Oggi più che mai. Da qui il desiderio di organizzare altre tappe della mostra itinerante. Una forma comunicativa – aggiunge la Presidente Bissolotti - che attraverso i vissuti di persone impregnate di santità può contribuire a dare uno slancio nuovo alla vita di ciascuno. Ci siamo così calati nei territori dove l’azione della San Vincenzo De Paoli prende vita ogni giorno”, ha affermato Elena Bissolotti.

La mostra è stata esposta nella chiesa di San Bartolomeo dove 8 pannelli in un climax di immagini hanno narrato i momenti salienti della vita di Frassati avvalendosi anche di documenti rari del Beato, come quel biglietto scarabocchiato sul letto di morte: “Le iniezioni sono di Converso. La polizza è di Sappa, rinnovala tu a mio nome.” Un gesto piccolo, immenso, che racconta di un giovane già santo nello spirito, che anche morente pensava a “quei poveri” affidati a lui dalla Società di San Vincenzo De Paoli. L’evento è stato arricchito con altri 8 pannelli della mostra “Apostolo di Internet” dedicata alla vita di Carlo Acutis e da lui stesso ideata, progettata e realizzata sulle apparizioni della Madonna.

Il racconto di due giovani, vissuti in epoche diverse, ma accomunati dal grande amore per Gesù è diventata così un mezzo per mostrare il volto bello e giovane della Chiesa.

“Come Presidente sono stata felice, onorata di avere questa possibilità e di coinvolgere le Conferenze del territorio”, aggiunge la Bissolotti.

Il sindaco Marino Zinelli ha ringraziato la San Vincenzo De Paoli per l'operato quotidiano che: “Si contraddistingue per una carità vissuta nel silenzio, per la vicinanza ai fragili e per l’attenzione alla comunità mostrata anche attraverso questo evento”.

Il parroco don Diego Facchetti ha elogiato l’operato della Conferenza di Odolo definendola: “Attiva e presente sul territorio attraverso diverse iniziative”. Il presbitero ha poi invitato i giovani a visitare la mostra: “Uno strumento che attraverso le vite di Acutis e Frassati aiuta a comprendere come farsi prossimi dei bisogni dei compagni in difficoltà”.

All’inaugurazione, che ha visto la partecipazione della comunità e dei bambini del catechismo, erano presenti tutte le socie e la presidente della Conferenza attiva nel territorio di Odolo, Adriana Rivadossi.

L’esposizione sarà allestita nel mese di giugno a Breno. Dal 11 al 18 Agosto a Pisogne. Dal 12 al 21 Settembre a Brescia, chiesa di san Giovanni. Dal 26 al 6 Ottobre a Desenzano (Bs) ed è a disposizione dei Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli che ne faranno richiesta.

L’iniziativa è stata inaugurata lo scorso 5 aprile nel suggestivo Priorato di Saint-Pierre ad Aosta ed ha già toccato molte città italiane.