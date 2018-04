28 aprile, Dylan Official Party al Bolgia di Bergamo

Al Bolgia di Bergamo sta per prendere vita un fine stagione incredibile, tutto da da ballare seguendo il groove delle diverse sfumature del ritmo di ogni evento. Il 28 aprile 2018 il top club bergamasco ospita un Dylan Official Party da non perdere. Il sottotitolo della festa, "Richiamo alla Storia" dice molto di un evento il cui main stage è dedicato soprattutto alla sonorità elettroniche del periodo 1995 - 2005. Sul main stage qui tra gli altri ci sono Paolo Kighine, Ginger il Comandante (progressive set), Principe Bismark, Super Marco May, Juri Carera, Alex Russo, alla voce invece c'è Mr Fudo, che festeggia il suo compleanno. C'è anche uno stage hardcore - frenchcore che tra gli altri vede protagonisti Noize Suppressor e Randy.

