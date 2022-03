Il circolo PD mamertino per voce del suo Segretario cittadino Salvatore Gitto dice “stop all’aggressione armata di Putin” esprimendo solidarietà all’Ucraina e sostenendo la mobilitazione dell’Italia e dell’Europa per la pace.

Nel seguire con sempre più crescente apprensione la dolorosa escalation della guerra scatenata dal Presidente russo in Ucraina, tutti i componenti del Circolo PD di Milazzo reggono e plaudono all’iniziativa promossa dal Terzo settore unitamente alle Associazioni operanti in città ed agli Studenti: "Questa azione, che non è solo dimostrativa, come tutte quelle verificatesi nel mondo, evidenzia e sancisce come e quanto la libertà non sia un bene negoziabile, piuttosto da difendere e salvaguardare sempre e costantemente così come la storia insegna. – ha chiosato Gitto –. Il senso di umanità che traspare, visibile e concreto, dimostra come la solidarietà non abbia abbandonato i cuori degli uomini e si esprime con tutta la forza dei popoli. Solidarietà che non è una semplice vicinanza alla coraggiosa popolazione ucraina; bensì un abbraccio forte, caldo e operativo di fratellanza, perché, come dice il nostro segretario Letta “siamo un’unica terra” e solo questa abbiamo, ci sentiamo di aggiungere".

Tutti i componenti del Circolo, seguendo le vie istituzionali indicate, aderiscono alle iniziative di raccolta di beni indispensabili da inviare in Ucraina.