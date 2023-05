WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità che farà felici molti utenti: la possibilità di modificare un messaggio entro 15 minuti dal primo invio. Questa opzione sarà disponibile con un aggiornamento delle sue app per Android e iPhone, e consentirà di correggere eventuali errori di battitura, di grammatica o di contenuto in un messaggio già inviato a una o più persone.

Per modificare un messaggio, basterà tenere premuto su di esso e selezionare l'icona della matita che apparirà in alto a destra. Si aprirà una schermata dove si potranno apportare le modifiche desiderate e poi confermare con il tasto "Invia".

Il messaggio modificato sostituirà quello originale nella conversazione, ma avrà una piccola etichetta che indicherà che è stato modificato. Inoltre, se il destinatario ha già letto il messaggio originale, riceverà una notifica che lo informerà della modifica.

Questa funzionalità è diversa da quella di cancellazione di un messaggio, che permette di eliminare un messaggio entro un'ora dal primo invio, ma lascia una traccia nella conversazione con la scritta "Questo messaggio è stato eliminato". Con la funzionalità di modifica, invece, non ci sarà alcuna traccia del messaggio originale, a meno che il destinatario non abbia fatto uno screenshot o non lo abbia salvato in altro modo.

WhatsApp ha spiegato che questa funzionalità è stata introdotta per migliorare l'esperienza degli utenti e per dare loro più controllo sui propri messaggi. Tuttavia, ha anche precisato che la funzionalità di modifica non deve essere usata per alterare il senso di una conversazione o per creare confusione o malintesi. WhatsApp ha anche ricordato che i messaggi inviati tramite il suo servizio sono protetti dalla crittografia end-to-end, che garantisce la privacy e la sicurezza nelle comunicazioni.