La Rappresentante di Lista, ovvero Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, autori di Maimamma per le Edizioni Il Saggiatore

Lavinia ha trent'anni. Da poco è andata a vivere da sola in una casa ancora vuota, che non sa riempire, in una città dai tratti meridionali che ricorda Palermo, e che forse lo è. A trent'anni è così: la vita sembra fuggire via, nulla si ferma, niente rimane. Lavinia vive tra disillusioni, insonnie, routine, turni di lavoro in un biscottificio in centro, gruppi di amici scomparsi. E come se non bastasse, Lavinia vive negli ultimi giorni della terra. È infatti iniziato un countdown: nel giro di un anno il pianeta, ormai collassato a causa della stupidità umana, rimarrà vuoto.

È in questo momento che Lavinia rimane incinta e si trova ad affrontare un'ulteriore fase della sua vita, forse l'ultima: diventare madre a un passo dalla fine del mondo.

Maimamma è il romanzo di Veronica e Dario, per il pubblico La Rappresentante di Lista: due degli artisti più iconici del momento, tra quelli che meglio riescono a raccontare e comunicare cosa significhi esistere oggi, sull'orlo della fine del mondo.

Un romanzo che è come la loro musica: sofisticato ma pop, raffinato ma in grado di arrivare a tutti. Un romanzo che parla di amore, di solitudine, di disperazione, di speranza, e, in fondo, di noi, pronti a tutto anche quando ci ritroviamo a un soffio dalla fine. Un romanzo che dà il via a un'altra carriera, a un'altra delle mille incarnazioni di Veronica e Dario. «Ogni loro espressione è un manifesto culturale di scrittura, teatro e impegno, perché il personale è sempre politico». Vanity Fair «Nella loro arte, lo spettro del piacere non ha più confini né limitazioni dettate dal moralismo che pur ancora sopravvive». Santireascoltare «L'hype, la psicosi social, il giro giusto e le solite nenie: dimenticate tutto questo. La Rappresentante di Lista è una madre che accoglie, un amico che consola, una musica che penetra in profondità lasciando il segno». XL- la Repubblica.



