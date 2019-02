La vera novità delle elezioni europee: il Partito Pirata in Italia!

Il Partito Pirata si presenta per la prima volta alle elezioni europee anche in Italia.

L'associazione, che dal 2006 si batte per i diritti digitali, è recentemente tornata alla ribalta per alcune tematiche importanti tra le quali la riforma sul copyright (in particolare la battaglia contro gli articoli 11 e 13) e la e-democracy.

I pirati italiani, infatti, sono stati pionieri della democrazia liquida in Italia, iniziando ad utilizzare Liquid Feedback per prendere decisioni online in maniera democratica già nel lontano 2012.

Oggi, si affacciano per la prima volta seriamente al panorama politico nostrano, con un programma condiviso a livello europeo (il CEEP) e con una proposta di assoluto interesse!