La verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi potrebbe trovarsi nei documenti che il pm Domenico Sica trasmise al suo collega Ilario Martella e che non sono mai stati trovati. Perché questo elemento potrebbe essere importante per far luce sul destino della quindicenne, figlia di un messo pontificio, svanita nel nulla nel centro di Roma?

Per capirlo bisogna tornare ai giorni dopo la scomparsa della cittadina vaticana. Domenico Sica era considerato uno dei massimi esperti di terrorismo nazionale e internazionale, aveva infatti portato avanti importanti inchieste sulle Brigate Rosse e negli anni seguenti sarà messo a capo dell'antimafia al posto di Giovanni Falcone. Dopo la sparizione di Emanuela Orlandi, il Sisde suggerì al pm Margherita Gerunda di seguire la pista del rapimento politico, cioè la pista che voleva Emanuela Orlandi rapita per essere scambiata con il terrorista turco Ali Agca che nel 1981 aveva attentato alla vita di Woityla.

Gerunda, che stava battendo la pista purtroppo comune a molte ragazze, un delitto sessuale, si rifiutò di avventurarsi in piste che aveva già capito essere una montatura, cosa che poi si rivelerà giusta, e questo le costò il posto da titolare di inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Il Sisde voleva a tutti i costi sposare la pista terroristica per rafforzare la lotta contro il comunismo sovietico, usando la scomparsa di Orlandi, come arma e come pretesto.

Al suo posto subentrò così Domenico Sica che però, proprio come la sua collega, comprese che dietro alla sparizione della ragazza il terrorismo c'entrava come il cavolo a merenda. Sica prima ipotizzò che Emanuela si fosse allontanata da casa per motivi di ribellione o per questioni di cuore, poi si convinse che dietro alla sua scomparsa ci fosse una “storia con un adulto molto vicino alla ragazza”. Sica era così convinto di questa cosa da non dare peso alla pista politica, lasciando la patata bollente al collega Ilario Martella. Ma in base a quali elementi Sica era convinto che il colpevole della sorte di Emanuela fosse un adulto che la ragazza conosceva bene? Questo non si sa perché i documenti che il pm trasmise ai suoi successori non arrivarono mai a destinazione.

C'è però un particolare degno di nota: una ex studentessa della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria raccontò che a volte a fine lezione Emanuela veniva prelevata da una Berlina nera. Una volta Emanuela chiese all'amica se voleva un passaggio, ma lei, intimorita dalla macchina, rifiutò. Ammesso che la versione dell'amica di Emanuela sia vera e non inventata, ci sarebbe da chiedersi chi fosse il conducente di quella Berlina. Se consideriamo che la famiglia Orlandi ha sempre detto che la ragazza mai sarebbe salita nell'auto di uno sconosciuto, allora doveva essere una persona conosciuta.

Comunque sia, Sica evitò in maniera volontaria di indagare in certe direzioni o si sono messi in mezzo i servizi segreti che potrebbero aver fatto sparire eventuali carte, prove e documenti che rischiavano di affossare la pista del rapimento politico? Domande a cui è difficile dare una risposta. Sta di fatto che un magistrato, Giovanni Malerba, affermò che Sica non gli trasmise alcun documento sulle sue indagini. Spariti tutti. La domanda a questo punto sorge spontanea: in quei documenti era nascosta la verità su Emanuela Orlandi?