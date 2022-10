Una "overture speciale alla sinfonia teatrale italiana", Buon compleanno Mimì, ha segnato l'avvio della stagione del Teatro Manzoni 2022-2023. L'invito al ritorno alla vita sociale e culturale con l'esuberante proposta di Prosa, (e non solo!), comprende anche un pacchetto incredibilmente unico per la varietà di "sentiment" in EXTRA, FAMILY, RIDERE ALLA GRANDE.

Un contatto al Tel. 02 7636901 Fax 02 76005471 svelerà la sorpresa delle proposte aggiornate.

Dal 18 al 30 ottobre 2022

MARIA AMELIA MONTI

MARINA MASSIRONI

Scritto e diretto da Edoardo Erba

Dall’8 al 20 novembre 2022

EMILIO SOLFRIZZI

di Molière

Adattamento e regia Guglielmo Ferro

Dal 13 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

VINCENZO SALEMME

Scritto e diretto da Vincenzo Salemme

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023

GIANFRANCO JANNUZZO

BARBARA DE ROSSI

di Caroline Francke

Regia Gianluca Guidi

Dal 14 al 26 febbraio 2023

MASSIMILIANO GALLO

una commedia scritta e diretta

da Ivan Cotroneo

con FABRIZIA SACCHI

Dal 21 marzo al 2 aprile 2023

ELENA SOFIA RICCI

di Tennessee Williams

Traduzione Masolino d’Amico

con Gabriele Anagni

Regia Pier Luigi Pizzi

Dall’11 al 23 aprile 2023

GIORGIO LUPANO

GABRIELE PIGNOTTA

ATTILIO FONTANA

di Coline Serreau

Traduzione Marco M. Casazza

Adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje

dal film omonimo di Coline Serreau

Regia Gabriele Pignotta

Dal 2 al 14 maggio 2023

CARLO BUCCIROSSO

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Dal 7 all’11 dicembre 2022

FRANCESCO PANNOFINO IAIA FORTE

ERASMO GENZINI CARMINE RECANO

e con SIMONA MARCHINI

uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

Dal 27 al 29 gennaio 2023

CHIARA FRANCINI

ALESSANDRO FEDERICO

di Dario Fo e Franca Rame

Regia Alessandro Tedeschi

Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023

ALESSIO BONI

SERRA YILMAZ

adattamento Francesco Niccolini

con Marcello Prayer

Regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer





