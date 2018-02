Secondo l'Istat 6 italiani su dieci dai 6 anni in su usano internet, pertanto...

Il 60% degli italiani usa internet e quindi, va da sé, pc oppure smartphone, anche se la prevalenza è relativa ai secondi dispositivi.

Il dato particolare è che questo sessanta per cento comprende tutti, anche i bambini dai sei anni in su.

L'utilizzo di internet è in costante aumento ed è ripartito nel modo seguente. Abbiamo un maggior utilizzo da parte degli uomini ed un minore utilizzo nel meridione. Niente di nuovo, rispetto a quello che ci si attenderebbe.

Per tale motivo, sarebbe ora, anche a livello scolastico, di offrire una formazione all'uso di queste nuove tecnologie creando una materia dedicata che finirebbe per essere utile per creare nuove professionalità, oltre che per un uso più consapevole, anche in relazione alla sicurezza dei singoli.