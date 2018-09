Sarà la Germania ad ospitare gli Europei di Calcio nel 2024

È ufficiale. Lo ha comunicato giovedì il presidente della UEFA Aleksander Čeferin, nella sede di Nyon in Svizzera, di fronte ai rappresentanti delle due federazioni di gara: sarà la Germania ad ospitare la finale del Campionato europeo di calcio nel 2024.

La Turchia, la federazione concorrente, è risultata sconfitta nel ballottaggio a cui hanno partecipato i 17 membri del Comitato Esecutivo UEFA con diritto di voto.

Questo è stato l'esito dell'urna:

Germania, 12 voti.

Turchia, 4 voti,

Astensioni, 1.





Dopo aver annunciato il Paese che ospiterà gli europei tra sei anni, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato:«Permettetemi di congratularmi con le federazioni di calcio tedesche e turche per le loro eccellenti offerte. Non vedo l'ora di celebrare un'altra volta il meglio del calcio europeo a squadre nel 2024 e so che la Germania sarà una padrona di casa fantastica e vedremo un torneo meraviglioso, sia dentro che fuori dal campo.»

Questo è invece quanto ha dichiarato il presidente della federcalcio tedesca (DFB) Reinhard Grindel:«Desidero ringraziare il Comitato Esecutivo UEFA per la sua stima e la sua fiducia. Sono pienamente consapevole della responsabilità assunta e di quanto questo torneo significhi per la UEFA. Domani inizieremo a fare tutto il possibile per soddisfare le grandi aspettative che da adesso ricadono sulla nostra federazione.»