Sopoćko non abbia mai scritto un manuale di teologia spirituale, questa è costantemente presente in tutte le sue opere. Pertanto ora analizziamo i temi spirituali più rilevanti nel Nostro per comprenderne il pensiero, il carattere, la specificità e l’attualità del tema della misericordia, tenendo presente che tra spiritualità[1] e teologia esiste un nesso importante e fondamentale[2]. In merito alla scelta dei temi, seguiremo l’ordine proposto dall’autore in base alle sue opere degli anni 1949-1962.

In una meditazione scritta alle religiose, leggiamo:

«Bisogna vivere secondo lo Spirito, rinnegare se stessi, per capire cosa esiga dalla nostra miseria il Re della misericordia. Bisogna sottomettere allo spirito tutte le potenze del corpo, armonizzare tutta la propria natura, sottomettere la propria volontà a quella di Dio e così preparare il terreno alla potenza che, dall’alto, farà si che le nostre azioni diventino le azioni di Cristo, perché, come dice l’apostolo delle genti, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20)[3].

Di fatto lo Spirito Santo, che rinnova l’incontrarsi salvifico di Gesù con ogni persona, vive nella persecuzione e nella Croce della Chiesa, trasformandola in speranza viva, facendo sperimentare ogni giorno i frutti della risurrezione[4].

Secondo il Nostro, per comprendere la misericordia come itinerario spirituale è necessario riflettere sulla realtà e sull’azione dello Spirito Santo[5]. Occorre però una precisazione importante: Sopoćko quando parla sullo Spirito Santo, pensa contemporaneamente al Padre e al Figlio, non separa mai nessuno dei Tre[6].

La fiducia in Dio, la diffusione della “verità sulla divina misericordia” e la dedicazione ad essa di tutti i pensieri, le parole e le opere, costituiscono un principio fondamentale della vita spirituale per il Nostro. Ecco perché egli scrive:

«esistono delle verità conosciute, spesso se ne sente parlare e se ne parla, ma che non si capiscono. Così è stato con me, per quanto riguarda la verità sulla divina misericordia. Tante volte menzionavo questa verità nelle omelie, ci ho pensato durante i ritiri, la ripetevo nelle preghiere della Chiesa - particolarmente nei Salmi - ma non ne comprendevo il significato né approfondivo il suo contenuto, cioè che essa è l’attributo più alto dell’opera di Dio all’esterno. Ci voleva alla fine una semplice religiosa, suor Faustina, della Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia (Maddalene), la quale, guidata interiormente, me ne parlò, brevemente e spesso ripeteva il concetto della misericordia, stimolandomi così ad esaminare, studiare e a riflettere spesso su questa verità. All’inizio non sapevo bene di che cosa si trattasse, ascoltavo, dubitavo, mi ponevo delle domande, facevo delle ricerche e mi consigliavo con gli altri. Soltanto qualche anno più tardi capii l’importanza di quest’opera, l’immensità di quest’idea e mi sono convinto io stesso dell’efficacia di quell’antico, quanto grande e vivificante culto, ma trascurato da chi richiedeva ai tempi nostri un rinnovamento (...). La fiducia nella misericordia di Dio, il divulgare il culto della misericordia e consacrare ad esso, senza alcun limite, tutti i miei pensieri, parole ed opere, senza l’ombra del rischio di cercare solo me stesso, sarà d’ora in poi un principio fondamentale della mia vita, con l’aiuto della medesima misericordia incommensurabile»[7].

Alla luce delle parole di Sopoćko, il compito fondamentale della vita cristiana è rinnovare tutte le cose in Dio misericordioso. Appunto, il primo motivo del rinnovo è sta nel trovare “il nuovo umanesimo” in Cristo, il secondo, per “costruire una nuova e più giusta civiltà dell’amore”, il terzo, per far nascere una moderna cultura della misericordia, capace di accogliere e abbracciare tutti gli allontanati sotto l’influsso dei nemici del Regno di Dio[8].

