NABA, Nuova Accademia di Belle Arti torna con PLAI, l’innovativa mostra-playground in programma dal 25 al 27 marzo 2025 presso Anteo Palazzo del Cinema a Milano, che mette in scena i progetti degli studenti del Biennio Specialistico in Creative Media Production ed esplora lo stato dell’arte della sperimentazione in ambito creativo. La mostra, diffusa nei suggestivi spazi di Anteo Palazzo del Cinema, a partire dall’opening del 25 marzo alle ore 18 permetterà ai visitatori di scoprire i progetti realizzati attraverso l’uso di diverse tecnologie e linguaggi espressivi: dalle installazioni multimediali ai documentari, dalle esperienze immersive in Virtual Reality alle sperimentazioni audiovisive realizzate in collaborazione con l’Intelligenza Artificiale fino al Sound Design e al Podcast Video.

PLAI per questa seconda edizione ha sviluppato il tema dell’Altrove: un filo conduttore tra le installazioni esposte e un concept in dialogo con i NABA Cinema Awards, la manifestazione dell’Accademia che premia i migliori progetti audiovisivi cinematografici realizzati dagli studenti delle Aree Media Design and New Technologies e Set Design, guidate da Vincenzo Cuccia, in programma il 26 e il 27 marzo a Milano sempre presso Anteo Palazzo del Cinema. I due appuntamenti si inseriscono nel NABA Public Program 2025 dell’Accademia che prevede un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico, a Milano e Roma. (www.naba.it/it/news-eventi/public-program).

PLAI- MOSTRA 25-27 MARZO 2025

presso Anteo Palazzo del Cinema - Via Milazzo 9 - Milano

Orari apertura:

martedì 25: ore 18 opening

mercoledì 26 e giovedì 27: dalle ore 11 alle ore 21

L’accesso alla mostra e a tutti gli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link www.eventbrite.it/e/plai-tickets-1255671389929