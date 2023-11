L'edizione 2023 di Milano AutoClassica si è svolta alla Fiera di Milano Rho dal 17 al 19 novembre. L'evento ha ospitato oltre 1000 auto e moto storiche, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo.

VIDEO BREVE: AUTOCLASSICA 2023

Tra le auto più iconiche esposte alla manifestazione, si segnalano:

Una Ferrari 250 GTO del 1962, una delle auto più rare e preziose al mondo. Si apre in una nuova finestra www.caranddriver.com

Ferrari 250 GTO del 1962

Una Bugatti Type 57 SC Atlantic del 1938, un altro capolavoro dell'automobilismo. Si apre in una nuova finestra es.m.wikipedia.org

Bugatti Type 57 SC Atlantic del 1938

Una Alfa Romeo 8C 2900 del 1936, una delle auto più belle e affascinanti di sempre. Si apre in una nuova finestra en.wikipedia.org

Alfa Romeo 8C 2900 del 1936

La manifestazione ha anche ospitato una serie di eventi collaterali, tra cui:

Un'asta di auto e moto storiche, organizzata dalla casa d'aste Wannenes.

Un raduno di auto e moto d'epoca, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 veicoli.

Una mostra dedicata all'evoluzione dell'automobilismo italiano.

L'edizione 2023 di Milano AutoClassica è stata un successo di pubblico e di critica. L'evento ha attirato oltre 50.000 visitatori, che hanno potuto ammirare da vicino alcune delle auto più belle e iconiche del mondo.

*_©Angelo Antonio Messina