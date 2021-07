Restano ancora 2.359.799 gli over 60 non vaccinati. Un dato, quello riportato nell'ultimo report settimanale del governo, che sembra anche ancora muoversi con un ritmo di marcia molto rallentato.

Siamo però arrivati al 57% della popolazione vaccinabile (over 12 anni) che ha completato il ciclo vaccinale. Si punta a fine luglio ad arrivare al 60% e, come confermato dal commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, "ci arriveremo sicuramente".



Da registrare poi il primo incremento di prenotazioni a seguito dell'annuncio del decreto legge approvato lo scorso giovedì dal Consiglio dei Ministri con il quale si è introdotto il green pass obbligatorio per accedere a diverse attività.

"Abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un 15% ad un 200% a seconda delle Regioni. In Friuli Venezia Giulia siamo al 6.000 prenotazioni giornaliere rispetto alle 1000 precedenti. Sono 100mila le prenotazioni solo tra Lombardia e Lazio", ha commentato Figliuolo.

Quanto alla scuola, il commissario ha spiegato: "Abbiamo nove regioni che viaggiano dal 77 al 50% di personale scolastico non vaccinato, e questo non va bene. Quindi è importante che soprattutto in quelle regioni si convinca il personale docente e non docente a fare questo atto di generosità, perché solo così riparte il paese. E' importante sapere quante sono le mancate adesioni a livello numerico, sempre nel rispetto della privacy, e quante di queste potrebbero dipendere dalla problematica sanitaria di persone che non possono vaccinarsi. Questa mappatura e' importante per capire come procedere e che cosa fare".





Fonte: Quotidiano Sanità