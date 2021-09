Libertà è un brano dedicato a tutte le donne.

L’artista ha voluto trasmettere un messaggio positivo, specie in questo periodo:

lasciarsi alle spalle tutto quello che può far male e pensare di più a se stesse.

Con la sua canzone Alene spera di dare un segnale , una condivisione, una riflessione e perché no, una buona dose di carica.

Con il testo scritto da Alene stessa e la parte musicale a cura di Dany De Santis il brano si presenta fresco e dalle sonorità attuali, capace di sottolineare in modo efficace ed incisivo il concetto espresso.

Elena Pappadà in arte Alene nasce a Specchia in un piccolo paesino del Salento.

Sin da piccola cresce con la passione per il canto ed il ballo, esibendosi con ottimi risultati.

Il canto è stato sempre il suo chiodo fisso, ma per svariati motivi non ha potuto dedicarsi alla sua passione.

Nel 2020 un amico le chiede di partecipare ad un brano e da lì nasce la possibilità di pubblicare il suo primo singolo.



IG https://Instagram.com/alene_real/

FB https://facebook.com/elena.pappada/