Matteo Salvini non riuscì nemmeno a convincere i giudici quando, alcuni mesi fa, denunciò alcuni avversari politici che lo accusarono di non aver mai lavorato in vita sua. Il Tribunale, in quell'occasione, fu chiaro: dire che una persona non ha mai lavorato non è diffamazione. Discorso chiuso e tutti a casa. Salvini compreso.

La polemica iniziò dopo che il segretario della Lega affermò che uno stipendio da seicento euro al mese per un giovane non è poi così male. Secondo lui un'azienda sarebbe autorizzata a sottopagare i suoi dipendenti con paghe che nemmeno i faraoni egiziani versavano agli schiavi ebrei solo perché non vuole pagarli di più.

Matteo Salvini è nato nel 1973 ed è entrato nella Lega Nord nel 1990, all'età di 17 anni. Da allora ha sempre vissuto di politica. Nel suo curriculum non c'è traccia di esperienze lavorative extra partito. Non si è mai alzato alle sei del mattino per recarsi a lavorare e a sudarsi lo stipendio. L'unico sudore che ci ha mostrato è quello che ha messo in mostra sulla spiaggia di Milano Marittima.

L'uomo che vuole abolire il reddito di cittadinanza, perché le aziende non trovano personale da sottopagare, si esibì in un'osservazione tipica di chi vive fuori dal mondo: “Va fatta una riflessione sul significato e l’efficacia del reddito di cittadinanza. Perché molti imprenditori, da Nord a Sud, lamentano il fatto che si sentono dire troppi no da coloro ai quali propongono un posto di lavoro, perché la risposta è ‘mi conviene tenermi i 500 euro per restare a casa”.

Un'osservazione stupida, perché se lo stipendio offerto da un'impresa è lo stesso proposto a una ragazza (trecento euro al mese per dieci ore al giorno e sei giorni lavorativi) è più che normale che un ragazzo si tenga il sussidio pentastellato piuttosto che accettare un impiego da sotto-caporalato. Eppure, la teoria sostenuta da Salvini è che l'italiano dovrebbe accettare paghe da fame: “No, ci sono dei contratti. Non ci sono gli imprenditori sfruttatori. Molto semplicemente: se tu prendi 600 euro per stare a casa e ti offrono 600 euro per andare a fare il cameriere, la soluzione la lascio intuire”.

Il leader politico che guadagna15mila euro mensili dice che un cittadino dovrebbe lavorare anche per soli seicento euro al mese e, se non lo fa, è perché è uno scansafatiche. Naturalmente, lui nemmeno guarda i dati dell'Istat, che parlano di diecimila giovani che ogni anno lasciano l'Italia per emigrare all'estero e cercare lavori meglio pagati. Cosa che non farebbero se fossero degli scansafatiche. No, lui guarda solo gli interessi degli amici imprenditori, stigmatizzando i lavoratori che non si accontentano di seicento euro al mese, mentre lui ne intasca trenta volte di più senza aver mai lavorato in vita sua.